На Украине заявили, что Путин “напугал” Байдена

Джо Байден Фото: REUTERS

Предупреждения президента России Владимира Путина по поводу негативных последствий поставок оружия ВСУ заставили главу США Джо Байдена поменять курс по Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Нас дурят. Путин их так напугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц… нам ничего не дадут", - сказал эксперт.

Напомним, сегодня, 20 января, стало известно, что новый пакет военной помощи со стороны США Украине включает системы ПВО NASAMS.

Ранее экономист Соскин назвал Зеленского клоуном после заявления о будущем Украины. Также эксперт заявил, что президент Украины - неопытный руководитель.

Кроме этого, ранее Соскин предрек развал фронта после поражения Украины в Соледаре. Советник бывшего президента Украины Кучмы обвинил Зеленского в том, что он загнал страну в тупик.