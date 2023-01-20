Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником в мирных переговорах России и Украины Фото: REUTERS

Президент России Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности выступить посредником в переговорах России и Украины и внести весомый вклад в достижение мира между странами.

«Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной», – сообщили журналистам в канцелярии президента Турции.

Как писал сайт KP.RU, ранее Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 16 января 2023 года подтвердил, что Анкара готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между РФ и Украиной.

Напомним, президент Турции заявлял, что западные страны активизируют провокации вместо посредничества в урегулировании украинского кризиса. В частности, это проявляется в позиции по так называемой черноморской инициативе.