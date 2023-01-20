Главы МИД Евросоюза обсудят "ответственность" за конфликт на Украине 23 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы МИД Евросоюза на встрече 23 января 2023 года в контексте ситуации на Украине планируют обсудить "ответственность" за конфликт и взаимодействие международного сообщества в этом вопросе, рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"Мы обсудим ответственность… и то, как международное сообщество может привлечь к ответственности причастных (к конфликту на Украине – прим. ред.)", - уточнил он.

Напомним, в минувший четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал к созданию "трибунала в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсуждению использования госактивов России "для репараций Киеву".

Ранее МИД Франции официально заявил о начале работы по созданию так называемого "специального трибунала в отношении России" из-за действий ВС РФ на Украине.

Также ранее Полянский заявил, что ООН не имеет полномочий на создание "трибунала против России". Зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что до реального создания "трибунала" дело не дойдет.