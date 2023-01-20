Актер Евгений Дятлов и его бывшая супруга Юлия Джербинова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как выяснил сайт KP.RU, 59-летний актер, певец и звезда популярных телешоу ("Маска", "Точь-в-точь", "Две звезды" и др.) Евгений Дятлов развелся с женой-актрисой Юлией Джербиновой. Этот брак, заключенный в 2007 году, для артиста стал третьим и самым долгим, а свою супругу Дятлов не раз называл главной женщиной в его жизни.

Никаких заявлений о своем новом статусе Дятлов не делал. Однако, от внимания публики не укрылось, что последние месяцы на светских мероприятиях знаменитость появляется в компании блондинки, которую представляет своим директором Дарьей. В соцсетях спутницу уже окрестили новой женой актера, да и в тусовке она не осталась незамеченной.

- Ходят разные слухи. Ну что вы хотите, Дятлов в свои 60 - красавец-мужчина. Слышала, что с женой он развелся еще в 2021 году и уже успел заново жениться, - поделилась с KP.RU знакомая артиста. - Вроде как, и ребенок там есть, но какие могут доказательства? Люди говорят, а свечку никто не держал...

Между тем, сама Дарья о взаимоотношениях с Евгением Дятловым высказалась туманно, лишь подтвердив его развод.

- Прямой ответ: Евгений не женат, - прокомментировала Травникова. - Что там пишут в соцсетях, я не видела. Я его директор, соответственно, какие-то мероприятия по работе мы посещаем вместе.