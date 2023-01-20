Генпрокуратура Украины заподозрила в госизмене трех спасателей из Мелитополя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Украины объявила спасателям из Мелитополя о подозрении в госизмене, за которую украинское ведомство сочло тот факт, что они продолжили работать после вхождения Запорожской области в состав России.

"Бывшему руководителю подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Мелитополя и двум его подчиненным было сообщено о подозрении в госизмене", – отмечается в сообщении в телеграм-канале генпрокуратуры Украины.

При этом имена подозреваемых пока не озвучиваются.Как пояснили в ведомстве, после вхождения Запорожской области в состав РФ данные лица продолжили работу в главном управлении по чрезвычайным ситуациям администрации региона, что украинские прокуроры посчитали "изменой присяге".

Ранее Генпрокуратура Украины обвинила в госизмене экс-министра образования Табачника. отмечалось, что бывшему чиновнику грозит длительный тюремный срок.