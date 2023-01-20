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НовостиОбщество20 января 2023 16:27

«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного «Чебурашку»

Права на классический образ «Чебурашки» принадлежат киностудии
Сергей ГАПЧУК
«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного «Чебурашку»

«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного «Чебурашку»

«Союзмультфильм» обратился к маркетплейсам с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Киностудией «Союзмультфильм» направлено обращение к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактную продукцию», - сообщили в «Союзмультфильме».

Там подчеркнули, что статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства.

Кроме того, в пресс-службе пояснили, что такой подход также позволяет избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов.

Как писал сайт MSK.KP.RU, новый фильм «Чебурашка» собрал рекордные для отечественного кино 4,3 млрд рублей в прокате. Его посмотрели почти 14 млн зрителей.

Недобросовестные предприниматели откликнулись на спрос и наштамповали в Китае и Беларуси ушастых игрушек.

Как отмечалось, в отзывах покупатели писали, что получили какого-то покемона или Чебуратора. Хотя были и довольные плюшевой игрушкой.

Кроме того, подчеркивалось, что у продавцов таких изделий могут возникнуть проблемы с правообладателями образа.

Ранее «Союзмультфильм» в течение двух лет судился с московским баром «Тебурасика», чьим логотипом был мультяшный герой в образе измотанного офисной рутиной клерка.

Суд заставил бар изменить свое название на «Тебураси бар» и убрать отовсюду мультгероя. Мультипликационная студия получила 8 млн рублей компенсации.