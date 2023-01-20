«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов убрать из каталогов контрафактного «Чебурашку»

«Союзмультфильм» обратился к маркетплейсам с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».

«Киностудией «Союзмультфильм» направлено обращение к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактную продукцию», - сообщили в «Союзмультфильме».

Там подчеркнули, что статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства.

Кроме того, в пресс-службе пояснили, что такой подход также позволяет избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов.

Как писал сайт MSK.KP.RU, новый фильм «Чебурашка» собрал рекордные для отечественного кино 4,3 млрд рублей в прокате. Его посмотрели почти 14 млн зрителей.

Недобросовестные предприниматели откликнулись на спрос и наштамповали в Китае и Беларуси ушастых игрушек.

Как отмечалось, в отзывах покупатели писали, что получили какого-то покемона или Чебуратора. Хотя были и довольные плюшевой игрушкой.

Кроме того, подчеркивалось, что у продавцов таких изделий могут возникнуть проблемы с правообладателями образа.

Ранее «Союзмультфильм» в течение двух лет судился с московским баром «Тебурасика», чьим логотипом был мультяшный герой в образе измотанного офисной рутиной клерка.

Суд заставил бар изменить свое название на «Тебураси бар» и убрать отовсюду мультгероя. Мультипликационная студия получила 8 млн рублей компенсации.