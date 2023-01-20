Умер Мишель Мусса, глава МИД Габона

Мишель Мусса Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Габона Мишель Мусса Адамо умер сегодня, 20 января, из-за сердечного приступа, об этом сообщает агентство France Presse.

По информации агентства, главе МИД стало плохо в ходе заседания правительства страны в Либревиле. Его доставили в медучреждение уже в бессознательном состоянии, врачам не удалось ему помочь.

Ранее сайт KP.RU писал, что четверо "могильщиков СССР" умерли в 2022 году. Михаил Горбачев ушел последним.

Также ранее стало известно, что ушел из жизни самый яркий оппозиционный политик самой большой страны. Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни.

Также сообщалось, что умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов. Главному аксакалу башкирской политики было 88 лет. За 17 лет у власти (с 1993 по 2010 годы) первый президент республики получил огромное уважение у простого населения региона. Несмотря на статус, Рахимов был максимально простым и открытым человеком, который мог высказать нерадивым подчиненным все, что о них думает.