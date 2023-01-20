Захарова заявила, что считает абсурдом объявление Чебурашки “оккупантом” на Украине

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Украина в раскрутке репрессий против всего русскоязычного дошла до абсурда, назвав “оккупантом” Чебурашку, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ СМИ опубликовал портал МИД РФ.

“... Дошло до абсурда. На Украине объявили "оккупантом"... мультипликационного персонажа Чебурашку. Очевидно, это было вызвано неподдельным интересом украинской детворы к одноименному художественному фильму… но Киев под страхом расправы запретил в стране даже попытку его просмотра", - выразила свое мнение дипломат.

Ранее сайт KP.RU писал, что россияне не хотят платить Западу за "отмену" русской культуры той же монетой. После начала спецоперации на Украине русская культура подверглась гонениям на Западе. В Италии отменили лекции по Достоевскому, в Польше театры вычеркнули из репертуара Шостаковича, Чайковского и Чехова.

Также ранее Мария Захарова назвала "врожденным уродством" слова Шольца о необходимости для России "проиграть".