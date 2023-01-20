Арестованного в Латвии Касема отвезли проститься с умершей бабушкой Фото: соцсети

В Латвии арестованного шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема отвозили проститься с умершей бабушкой перед её похоронами. Об этом сообщил журналист из рижской тюрьмы.

«Отвезли проститься с умершей бабушкой перед её похоронами», - сообщил Касем.

Как ранее писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года Маргарита Симоньян сообщила, что бабушка арестованного в Латвии шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема умерла после ареста своего внука.

Симоньян уточняла, что бабушка журналиста «давно и тяжело болела», а ее внук прилетел в Ригу именно для встречи со своей родственницей, но был задержан «ровно в тот момент, когда он собирался поехать к бабушке в больницу», предъявив ему обвинения в нарушении санкционного режима.

Она подчеркнула, что «ребенком Таисия Ильинична пережила голод в нацистском концлагере Саласпилс … А ареста внука пережить не смогла.

5 января 2023 года Марата Касема задержали спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении санкций и шпионаже.

Уточнялось, что судом было принято решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.

Захарова заявила, что полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти Прибалтики за профессиональную деятельность.

Она отметила, что «это месть диктаторских режимов... за его правду...».