Украина исключила Киев из списка территорий, где возможны боевые действия Фото: REUTERS

Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из перечня территорий, где возможны боевые действия, об этом сегодня, 20 января, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Указом от 13 января 2023 года № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия… Согласно приказу город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий", - уточняется в посте.

Кроме этого, в украинском ведомстве добавили, что список территорий, где ведутся боевые действия, регулярно обновляется.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 января 2023 года публикует сайт KP.RU.