Экономист Беляев назвал временным снижение поставок российского газа в Европу Фото: "КП" Архив

Россия сокращает поставки газа в Европу. Это подтверждает «Газпром». Экономист Михаил Беляев объяснил, что сокращение поставок прежде всего связано со снижением цен на голубое топливо.

- Цены на газ в Европе падают. Судя по всему, сокращение поставок через Украину скорее следствие, чем причина, - говорит эксперт и интернет-изданию «Подмосковье сегодня".

По мнению Беляева, цены будут падать еще некоторое время, так как ажиотажный спрос, который наблюдался ранее, сейчас отсутствует.

К тому же, поставки сжиженного газа из США позволили перекрыть повышенный спрос. Но дано понимать, что цены на «голубое топливо» влияют не только экономические, но и политические события.

- Один раз Европа под давлением США уже решила покупать газ по высоким ценам, спровоцировав у себя инфляцию и социальные беспорядки, - напомнил Беляев.

Во второй половине января наблюдается снижение цен на российские энергоресурсы – продукты нефтепереработки и газ, поставляемый в Европу. Несмотря на эти негативные для российской экономики факторы, курс рубля продолжает оставаться более или менее стабильным, сообщает РИАМО.

Тем временем, подтвержденный Украиной объем транзита российского газа в Европу 20 января составил 24,4 миллиона кубометров. Днем ранее объем был на уровне 25,1 миллиона кубических метров, сообщает Москва 24.