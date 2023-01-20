Цены на газ в Европе выросли на 10% Фото: REUTERS

Цены на газ в Европе показывают рост на 10%, показатель увеличивается из-за повышенного спроса на фоне холодной погоды в Европе, несмотря на то, что заполненность газовых хранилищ в регионе намного превышает сезонные нормы, сжиженный природный газ в настоящее время импортируется, пишет Bloomberg.

Также отмечается, что поставки газа из Норвегии остаются ограниченными в связи с техбслуживанием.

Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила €66,8 за 1 МВт·ч, или $759,7 за тысячу кубометров с учетом текущего курса. Об этом говорят данные биржи ICE по состоянию на 18:56 по московскому времени.

Ранее МВФ предрек Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году. Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно.

Также ранее сайт KP.RU писал, что цена на газ в Европе опускалась почти до 600 долларов за 1 тысячу кубометров 16 января 2023 года.