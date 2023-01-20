Столтенберг призвал наращивать поставки оружия Украине из опасений "новых наступлений" России

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи контактной группы по Украине в Германии на американской базе Рамштайн заявил, что государства альянса должны поставлять Украине больше вооружений из-за якобы подготовки России к "новым наступлениям".

"Следует еще больше усилить военную поддержку, чтобы Украина победила... Сейчас нам следует поставлять Украине больше оружия", - процитировали слова Столтенберга в пресс-службе альянса.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию страной, “привыкшей бороться до конца”, а также вспомнил ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 января 2023 года публикует сайт KP.RU.