Беспорядки в Перу рискуют привести к дисбалансу на мировом рынке меди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В связи с продолжающимися уже почти два месяца протестами и беспорядками третий по величине медный рудник Перу - Лас Бамбас, принадлежащий китайской компании MMG, с 3 января 2023 года почти не отгружает медный концентрат из соображений безопасности, поскольку заблокирован протестующими, об этом сообщает Bloomberg.

Акции протеста в стране, вызванные отставкой и арестом левоцентристского бывшего президента страны Педро Кастильо, проводятся в Перу с 7 декабря прошлого года. В некоторых регионах страны, включая столицу, еще в середине декабря был введен режим ЧП.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года котировки меди снизились на 23% до $7470 за тонну, алюминия – на 21% до $2227, цинка – на 25% до $2 661. При этом они остаются существенно выше уровней, достигнутых в разгар пандемии 2020 года и выше средних значений за пять лет до начала пандемии.