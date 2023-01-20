Минюст России включил певицу Монеточку* в список иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миниюст России включил в реестр иностранных агентов Елизавету Гырдымову* (певица Монеточка)*, главу проекта "Гулагу.net" Владимира Осечкина* и других, об этом сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иноагентов включены Д.С. Беседина*, Е.А. Гырдымова*, В.В. Осечкин*, А.М. Устимов*, В.М. Харченко*, И.Х. Яганов*, а также проект для трансгендерных людей и их близких "T9 NSK"*, - уточняется в сообщении.

Гырдымова* выступает под творческим псевдонимом Монеточка*. Осечкин* известен как глава проекта "Гулагу.net".

Ранее сообащалось, что Генпрокуратуру просят признать певицу Монеточку* иноагентом. С мая прошлого года она живет в Литве.

Напомним, Минюст России 13 января 2023 года расширил список иностранных агентов. Теперь туда включен включил актер Артур Смольянинов*, журналист Артемий Троицкий*, юрист Анатолий Фурсов*, бывший священник Сергей Кирсанов*, журналист Александр Шелест*. До этого сообщалось, что Минюст РФ включил в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, адвоката Илью Новикова* и еще четырех человек.

*Лица, признанные Минюстом России иноагентами