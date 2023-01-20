В России хотят запретить выбрасывать мусор в унитаз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский экологический оператор (РЭО) намерен направить в Министерство строительства и ЖКХ официальное письмо с предложением запретить гражданам на законодательном уровне выбрасывать пищевые и бытовые отходы в канализацию.

Это связано с тем, что в последний месяц РЭО фиксирует в СМИ рост числа сообщений о засорах в канализации из-за мусора. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, например, в Перми причинами засоров становятся всевозможные типы отходов: от бытовых отходов типа ватных палочек, выброшенных в унитаз, до крупногабаритных отходов вроде ковров и диванов, выброшенных в канализационные колодцы.

- РЭО работает над механизмом сокращения образования отходов, развития инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в повторный оборот ... Но, чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры для вторсырья или смешанных отходов. И уж точно - не в канализацию, - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Накануне RT писал, что 84% россиян в целом волнуют экологические проблемы. При этом, по данным аналитиков, 56% россиян беспокоит загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14% - вырубка лесов, 13% - изменение климата и разрушение озонового слоя. Кроме того, выяснилось, что более 50% граждан сортируют мусор и экономят воду с электроэнергией.