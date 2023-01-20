Сергей Кириенко открыл первый полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика»

Участников первого полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: сайт лидерывозрождения.рф

В Ростове-на-Дону 20 января стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Конкурс, организованный по модели конкурса управленцев «Лидеры России», будет искать и продвигать талантливых руководителей из ДНР, обладающих лидерскими качествами и готовых работать на благо республики. Главное условие для участия в нем – возраст не моложе 20 лет, опыт управления от одного года, связь с регионом проведения конкурса и, конечно, огромное желание восстанавливать и развивать Донецкую Народную Республику.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, врио главы ДНР Денис Пушилин и глава Ростовской области Василий Голубев.

Открывая полуфинал, Сергей Кириенко подчеркнул: сегодня, в условиях борьбы за свободу Донбасса, участники конкурса будут очень востребованы, а их опыт пригодится в возрождении мирной жизни в новых российских регионах.

«Вас очень ждут в органах власти Донецкой Народной Республики, в других вернувшихся в Россию регионах. Вы нужны для восстановления крупных промышленных предприятий, инфраструктуры Донбасса. Это огромный объем работы, и она начинается уже сейчас», - отметил Сергей Кириенко.

Владимир Устинов напомнил, что конкурс был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

«Такое внимание государства к подбору кадров для управления в различных отраслях Донецкой Народной Республики вполне объяснимо. Сложные проекты по восстановлению и развитию Донбасса просто не могут быть реализованы эффективно без серьезного кадрового обеспечения. Конкурс "Лидеры возрождения" нацелен на поиск высоконравственных, талантливых, волевых, преданных своему делу профессионалов с государственным мышлением, которым можно смело доверить будущее России», - подчеркнул Владимир Устинов.

Денис Пушилин отметил, что ДНР сегодня очень нуждается в квалифицированных кадрах.

«Все эти дни, пока будут проходить полуфиналы, и я лично, и мои коллеги из Донецкой Народной Республики будем следить за прохождением испытаний участниками. Мы планируем создать достойный кадровый резерв», – сообщил врио Донецкой Народной Республики.

Накануне открытия полуфинала его участники прошли контрольное тестирование под контролем экспертов. Успешно прошедших испытания ждут занятия, тренинги и работа в команде. Всего запланировано три полуфинала конкурса.

Конкурсы под общим названием «Лидеры возрождения» также проходят в Запорожской и Херсонской областях и в Луганской Народной Республике. Отбор участников стартовал в сентябре 2022 года. От претендентов требовалось доказать свое причастие к региону проведения конкурса: участники должны родиться или проживать на его территории не менее года, работать или учиться не менее года либо иметь там близких родственников.

Финалистов и победителей включат в кадровый резерв, из которого затем будут назначаться руководители органов государственной власти, ключевых организаций и предприятий новых российских регионов. Победителям конкурса вручат по 1 миллиону рублей. Эти средства можно будет использовать на персонально выбранную программу обучения на территории России.