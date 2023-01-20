Белый дом назвал ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией
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Соединенные Штаты введут санкции против группы "Вагнер", а также признают ее "международной преступной организацией", заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Ранее Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника сообщило, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции в отношении группы "Вагнер" на будущей неделе, минфин намерен обозначить группу как "транснациональную преступную организацию".
"Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией", - отметил Кирби.
Он также добавил, что США введут на будущей неделе санкции в отношении группы и "сети поддержки на многих континентах".
Соединенные Штаты введут блокирующие санкционные ограничения в отношении российских "частных военных компаний", ряда военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль войсками России