Белый дом назвал ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты введут санкции против группы "Вагнер", а также признают ее "международной преступной организацией", заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Ранее Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника сообщило, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции в отношении группы "Вагнер" на будущей неделе, минфин намерен обозначить группу как "транснациональную преступную организацию".

"Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией", - отметил Кирби.

Он также добавил, что США введут на будущей неделе санкции в отношении группы и "сети поддержки на многих континентах".

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