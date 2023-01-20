Автоэксперт Баканов считает, что автомобиль "Москвич" будет востребован у компаний

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Автоэксперт Петр Баканов считает, что новый электромобиль "Москвич" будет наиболее востребован не у частных клиентов, а, вероятнее всего, у компаний и госслужб.

- Основной клиент у "Москвича" будет, скорее всего, не частник, а в том или ином виде компания либо государство, когда подобный автомобиль можно (будет - ред.) эксплуатировать в городах, - предполагает эксперт в беседе с изданием РИАМО.

Также он допустил, что со временем электромобиль начнут использовать в каршеринге.

- Конечно, удобно покупать электромобиль, если возле дома есть подземный паркинг с розетками для электромобилей. Именно поэтому клиентов для покупки "Москвича" первое время будет не так много, - считает он.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что столичный автомобильный завод возобновил работу и начал серийную сборку этих автомобилей. Первой моделью, поставленной на конвейер, стал "Москвич 3" - кроссовер, оснащенный бензиновым турбомотором. А вообще предприятие сделало ставку на электрокары.