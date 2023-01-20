Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Распоряжение президента России Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", которые способны вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британского издания Express Рохан Гупта.

"Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние", - отмечается в публикации.

Торпеда будет способной плыть со скоростью примерно 200 километров в час, маневрировать и оставаться незамеченной, что не позволит действующим системам НАТО выявить и перехватить ее, добавил автор.

Ранее Express писало, что Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью ядерных торпед “Посейдон”. Отмечалось, что оружие производит минимум шума и легко маневрирует.

Как писал сайт KP.RU, “Посейдон” - не просто самая крупная в мире торпеда, это подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Создан для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника, для поражение кораблей и военно-морских баз посредством ядерного взрыва и обширного радиоактивного загрязнения сухопутной и морской территории.