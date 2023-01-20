Вильфанд предупредил москвичей о похолодании на следующей неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о грядущем похолодании.

По его словам, изменение погоды начнется в начале следующей недели. В частности, столице существенно повыситься атмосферное давление. В субботу, 21 января, оно вырастет уже на 10-12 миллиметров ртутного столба по сравнению с 19 января. Об этом пишет Lenta.ru.

Он обратил внимание, что сейчас в городе выпадают осадки в виде переохлажденной влаги, за счет чего на улице очень скользко.

- Это связано с тем, что на высоте примерно от 1000 до 1500 метров температура выше ноля, у поверхности земли - тоже выше ноля, а вот на высоте от 200 до 400 метров температура ниже ноля, поэтому на землю выпадает влага уже переохлажденная, поэтому так скользко, - пояснил синоптик.

При этом он отметил, что уже в субботу осадки прекратятся. Что касается температуры воздуха, то в субботу будет от -2 до +1 градуса, а в воскресенье ночью -4...-6 градусов, днем минус до до -3 градусов.

- Во вторник, 24 января, еще сильнее похолодает, однако сказать, что это холодная погода нельзя. Будет обычная температура, которая характерна для пятой пятидневки января: ночью -7...-12, днем до -6, - уточнил Вильфанд.

Ранее ФАН писал, что Минздрав посоветовал пожилым гражданам, проживающим в регионах центральной части России, не выходить на улицу из-за аномальных погодных условий. Согласно прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются грозы, дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Также RT сообщал, что в Иркутске объявили режим повышенной готовности с 21 по 23 января из-за морозов. Среднесуточная температура будет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Например, 22 января ожидается до -37 градусов, 23 января - до -42 градусов.