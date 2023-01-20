Депутат Швыткин прокомментировал отказ США передать Украине танки Abrams Фото: REUTERS

Заместитель главы комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин отреагировал на отказ Соединенных Штатов передать Украине танки Abrams.

По его словам, прежде всего стоит понимать, что танк - это груда железа, которой надо еще уметь управлять, а в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня нет специалистов такого уровня. Об этом пишет Lenta.ru.

- США пытаются делать все чужими руками.... Они понимают, что должны делать все ради сохранения собственного военного потенциала и их меньше интересует потенциал ЕС. А отказ в поставках существенно скажется на просьбах со стороны Украины к ЕС, - объяснил депутат.

Он также признался, что не исключает, что будет принято положительное решение по поставкам танков Leopard со стороны Германии для Украины.

- Возможно, США учитывают, что будут поставки Leopard, потому и не видят необходимости в поставках своей техники, - высказал свое мнение Швыткин.

Ранее ФАН писал, что страны Запада, заявившие о планах передать Украине немецкие танки Leopard в качестве военной поддержки, оказались в довольно затруднительном положении. Все дело в том, что такие поставки должен одобрить Берлин, который до этого не горел желанием передавать киевскому режиму данное вооружение, считает эксперт Александр Михайлов.

Также RT сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что участники встречи на базе Рамштайн в Германии не приняли решения о поставках Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что мнения участников встречи по этой теме расходятся.