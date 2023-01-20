Терапевт Бобрышев предупредил россиян о рисках развития гипервитаминоза Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Дмитрий Бобрышев предупредил россиян о развитии гипервитаминоза (переизбыток витаминов в организме).

По его словам, такое возможно в случае, когда люди самостоятельно и бесконтрольно принимают препараты и БАДы без предварительной консультации с врачом и сдачи анализов. Об этом пишет Газета.Ru.

- Нет однозначного ответа, стоит ли вообще принимать витамины в качестве препаратов, научные исследования на этот счет весьма противоречивы. Все индивидуально и зависит от состояния организма, его способности к метаболизму витаминов и других факторов. Поэтому доверить назначение витаминов можно только грамотному специалисту, - объяснил доктор.

При этом он добавил, что у человека не может развиться гипервитаминоз от употребления продуктов питания.

Среди симптомов гипервитаминоза Бобрышев назвал головную боль, головокружения, проблемы со сном, раздражительность и перевозбудимость нервной системы.

Ранее "Известия" писали, что врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности нехватки витамина С в организме. Она напомнила, что витамин С, в отличие от других витаминов, не накапливается и не производится организмом, однако он важен для устойчивости иммунной системы.

Также сайт "Москва 24" сообщал, что желание съесть что-то кислое может указывать на дефицит витамина C и гастрит с повышенной кислотностью. Как пояснила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева, часто тяга к кислым продуктам возникает при простудных заболеваниях.