Reuters: США попросили Киев отказаться от наступления до нового пакета военной помощи

Боевикам ВСУ дали команду не начинать наступление раньше времени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальные лица в США призвали Украину воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета помощи и подготовки военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.

По его словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки твердо придерживаются своего решения не передавать украинской стороне танки Abrams на фоне спорной ситуации с ФРГ по вопросу поставки этого вида вооружений. Таким образом, пока в США не считают, что ВСУ необходимо предпринимать хоть какие-либо попытки наступательных действий на любом из направлений по всей линии соприкосновения.

Ранее стало известно о том, что американские власти фактически санкционировали любые возможные удары и атаки на Крым со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. В Пентагоне уже официально подтвердили эту информацию и дали понять, что готовы всеми силами содействовать переходу территории полуострова под контроль Киева. При этом в Вашингтоне на опасаются, что подобные действия могут привести лишь к эскалации конфликта на Украине.

В Крыме же уже резко ответили на эти сообщения, четко дав понять, что любые атаки и наступательные действия боевиков ВСУ в отношении полуострова не будут иметь никакого успеха. Более того, по словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, в случае, если Киев действительно решится на подобные неконвенциональные и неадекватные действия и шаги, то получит немедленный симметричный ответ от Вооруженных сил России.