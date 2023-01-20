Психолог Романив назвала отсутствие интереса к делам супруга предвестником развода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семейный психолог Ольга Романив объяснила, какие существуют сигналы-предвестники развода.

- Если говорить о супружеской паре, которая недавно заключила официальный союз, то одним из признаков может стать неумение договариваться, слышать партнера ... А нежелание искать общий язык, скорее всего, приведет пару к решению развестись, - пояснила эксперт.

Также она добавила, что, если разбирать "пары со стажем", то признаки развода могут различаться. Об этом пишет Газета.Ru.

- Среди явных признаков стоит выделить отчуждение - охлаждение в паре, в том числе в общении между партнерами, отсутствии интереса к делам супруга, моратории на интимную жизнь, - уточнила Романив.

Ранее телеканал "360" сообщал, что сильный стресс или тревожность могут стать причинами развития бесплодия. Эксперты также считают, что наряду с физиологическими проблемами невозможность завести ребенка может основываться и на психологических факторах.

Также накануне "Пятый канал" рассказывал, что современные женщины совсем не торопятся вступать в брак из-за бизнеса и негативного представления о мужчинах. Это может происходить и из-за того, что чувства женщины не развились до той степени, в которой она хочет жить со своим партнером навечно и родить от него детей. Причем это не значит, что человек хочет расстаться - ему может хватать того, что есть.