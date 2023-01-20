Педиатр Горлова: Капли от насморка могут грозить ребенку интоксикацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-педиатр, эксперт телеканала "Мама" Виктория Горлова предупредила россиян, что использование каплей для снятия заложенность носа у ребенка в большинстве своем являются сосудосуживающими.

Это означает, что такие препараты лишь на время способны облегчить носовое дыхание малыша, но использовать их следует, когда насморк доставляет значительный дискомфорт (например, ребенок не может спать или есть). Об этом пишет Газета.Ru.

- При длительном бесконтрольном применении сосудосуживающие препараты не только вызывают привыкание, но и могут привести (в особенности у детей ) к передозировке и интоксикации вплоть до летального исхода, что связано с попаданием препарата через слизистую носа и рта в кровоток и системному действию на весь организм, - предупредила эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что при возникновении первых признаков насморка можно попробовать промыть нос с использованием воды и морской соли. Также избавиться от насморка можно при помощи специального массажа. Для этого необходимо несколько раз провести от носа к ушам теплыми указательными пальцами.

Также Life.ru писал про то, чем грозит недолеченный насморк. Оториноларинголог Валерия Голубова предупредила, что может привести к отиту и снижению слуха. Кроме того, у человека могут воспалиться гланды.