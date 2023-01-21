Врач Новиков объяснил, что нужно делать, если не получается уснуть Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-сомнолог Максим Новиков дал россиянам советы, что делать в случае, если не получается на протяжении длительного времени уснуть.

Эксперт рекомендовал гражданам обратить внимание на подготовку ко сну. Прежде всего стоит убрать физическую активность в вечернее время и отказаться от тонизирующих напитков. Об этом пишет РИАМО.

- Если долго не можете уснуть, то эту ситуацию не стоит оставлять без внимания. ... Уже на четвертую, пятую ночь у людей развивается условный рефлекс на кровать. То есть он начинает бояться наступления ночи, того, что опять не сможет уснуть, - объяснил доктор.

Также он отметил, что перед тем как ложиться спать важно, чтобы в помещение для сна должно быть прохладно - оптимальной считается температура в 16-18 градусов. Также в помещении для сна должна быть абсолютная темнота.

Ранее Life.ru писал, что самым оптимальным для взрослого человека остаётся регулярный восьмичасовой сон. Критический минимум - шесть часов сна, меньше никак нельзя. Если человек долго не может уснуть или просыпается в ранние утренние часы, то у него, как правило, тревожное или депрессивное расстройство.