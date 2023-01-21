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НовостиОбщество20 января 2023 21:07

Врач Новиков объяснил, что нужно делать, если не получается уснуть

Эксперт рекомендовал гражданам обратить внимание на подготовку ко сну
София ГОНЧАРОВА
Врач Новиков объяснил, что нужно делать, если не получается уснуть

Врач Новиков объяснил, что нужно делать, если не получается уснуть

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-сомнолог Максим Новиков дал россиянам советы, что делать в случае, если не получается на протяжении длительного времени уснуть.

Эксперт рекомендовал гражданам обратить внимание на подготовку ко сну. Прежде всего стоит убрать физическую активность в вечернее время и отказаться от тонизирующих напитков. Об этом пишет РИАМО.

- Если долго не можете уснуть, то эту ситуацию не стоит оставлять без внимания. ... Уже на четвертую, пятую ночь у людей развивается условный рефлекс на кровать. То есть он начинает бояться наступления ночи, того, что опять не сможет уснуть, - объяснил доктор.

Также он отметил, что перед тем как ложиться спать важно, чтобы в помещение для сна должно быть прохладно - оптимальной считается температура в 16-18 градусов. Также в помещении для сна должна быть абсолютная темнота.

Ранее Life.ru писал, что самым оптимальным для взрослого человека остаётся регулярный восьмичасовой сон. Критический минимум - шесть часов сна, меньше никак нельзя. Если человек долго не может уснуть или просыпается в ранние утренние часы, то у него, как правило, тревожное или депрессивное расстройство.