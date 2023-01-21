Американский Минфин предрек глобальный кризис из-за невозможности платить долги

В США выступили с прогнозом о ситуации в мировой экономике на ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невозможность властей Соединенных Штатов платить по своим обязательствам неизбежном может привести к скорой к рецессии в экономике США, полагает министр финансов страны Джанет Йеллен.

Высокопоставленная американская чиновника также сообщила, что, по ее мнению, сложившаяся ситуация вполне может в среднесрочной и долгосрочной перспективе вылиться в настоящий глобальный финансовых кризис.

"Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис", - рассказала руководитель американского Минфина в своем интервью телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что жесткие меры Федеральной резервной системы Соединенных Штатов повлекли за собой аномальное укрепление доллара, от которого теперь страдает весь мир. Такое мнение публично высказала редакция китайской газеты Global Times, отмечая, что однажды Вашингтон столкнется с «подрывом» на «минном поле», которое сам и заложил. Журналисты китайского СМИ полагают, что действия американских властей оказывают крайне негативное влияние на ситуацию в мировой экономике и приближают мировой финансовый кризис, о вероятности которого уже давно говорят различные авторитетные эксперты и экономисты.