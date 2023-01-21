TAC: план Украины и США по захвату Крыма является безумием и обернется катастрофой

Военные США готовы помочь Киеву осуществить попытку захвата Крыма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель американского The American Conservative (ТАС) Род Дреер полагает, что план президента США Джо Байдена по захвату Киевом территории Крыма приведет к непредсказуемым последствиям для всего Запада.

Обозреватель издания публично назвал инициаторов этой идеи дураками. Он напомнил, что Черноморский флот России базируется в Севастополе, поэтому территория полуострова надежно защищена от возможных атак.

Также Дреев обратил внимание на стратегическую важность Крыма для властей РФ, которые неизбежно воспримут любую попытку захвата полуострова со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (да еще и при поддержке западных военных) как масштабную и опасную провокацию, что может обернуться для Вашингтона и Киева весьма серьезными неприятностями.

Ранее спикер парламента Крыма, депутат-единоросс Владимир Константинов публично заявил о том, что Украину в случае осуществления атаки на Крым, направленной на захват полуострова, неизбежно ждет незамедлительный и крайне жесткий ответ. В частности, как полагает крымский парламентарий, речь может идти о нанесении Вооруженными силами РФ целой серии массированных ударов высокоточных оружием по центрам принятия решений на Украине. По его словам, в связи с этим ВСУ и США стоит отказаться от всех подобных планов.