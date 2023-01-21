Что произошло в ночь на 21 января

Возможно, в ближайшее время боевики ВСУ покинут Артемовск (Бахмут) по совету Соединенных Штатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США советуют Киеву вывести украинские силы из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы начать подготовку к наступлению на юге страны. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что Украину ждут серьезные последствия в случае каких-либо масштабных атак на Крым и осуществления попыток захвата территории полуострова военным путем. По его мнению, США не должны помогать ВСУ совершать атаки на Крым, так как это чревато опасной эскалацией украинского конфликта.

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