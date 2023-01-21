Союзники ФРГ не смогли убедить Германию в необходимости поставок Украине танков Leopard / Фото: REUTERS

Союзники Берлина так и не смогли уговорить в необходимости поставок Киеву немецких танков Leopard.

Как пишет «Коммерсант», об этом говорят результаты восьмого заседания контактной группы, которая проходила на базе «Рамштайн» и где обсуждали вопросы обороны Украины. Отмечается, что вопрос поставок Киеву танков Leopard стал одним из главных на прошедшей встрече, поэтому собравшихся только беспокоило возможное согласие ФРГ на поставку танков Укрраине.

Сообщается, что все внимание на прошедший встрече было приковано к новому министру обороны ФРГ Борису Писториусу, который испытывал на себе мощное давление со стороны союзников, однако заявил, что Берлин берет время для раздумий.

Напомним, ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек заявил, что Германии будет проще поставить Украине танки, если первыми поставку осуществит США, указав на историческое прошлое своей страны.