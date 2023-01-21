Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире21 января 2023 4:38

Госсекретарь Блинкен заявил о снижении накала в отношениях США и Китая

По словам Блинкена, остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Вашингтон и Пекин смогли несколько снизить накал в двусторонних отношениях. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, который в феврале 2023 года поедет с официальным визитом в Китай.

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», - сказал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями». «Они понимают, что то, как мы будем это делать, отразится на них», - добавил он.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел КНР потребовало от Вашингтона объяснить разграбление сирийской нефти, а также прекратить попирать международное право. Как писал сайт KP.RU, в китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «в трагических обстоятельствах нехватки нефти» зимние условия могут стать для сирийцев еще холоднее.