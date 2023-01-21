В Британии Шольца обвинили в нерешительности и страхе перед Россией Фото: REUTERS

Британский военный аналитик Майкл Кларк обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в «нерешительности» и «страхе» перед Москвой, указав на вопрос неодобрения поставок Киеву тяжелых танков Leopard 2 основана на «страхе» перед Москвой. Об этом пишет Daily Express.

Как заявляет британский аналитик, итог встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, где страны Североатлантического альянса и союзники обсуждали вопрос обороны Украины, показывает, что Берлин боится Москвы.

Тем временем, как пишет издание, в Киеве уверены, что без немецкой тяжелой техники придет «смерть нации».

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Берлин не принимал решение передать Киеву танки Leopard, также Вашингтон не объявлял о поставках танков Abrams. Незадолго до этого вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек сказал о том, что Германии проще поставить Украине танки, если первыми поставку проведут США, отметив историческое прошлое своей страны.