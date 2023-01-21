Турок разозлили слова украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео украинских тиктокеров об Анталье вызвало критику у турок. Об этом пишет местный портал 100TV.

Как передает портал 100TV, в «скандальном» видеоролике была показана группа украинских граждан, а сам ролик был подписан: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье». Отмечается, что данная публикация вызвала резкую критику как в самой Анталье, так и по всей Турции.

Уточняется, что после начала специальной военной операции России на Украине множество украинских граждан оказались в Турции, многие из которых поселились в Анталье и ее окрестностях. Отмечается, что местные жители оказали гостеприимство, поэтому видеоролик украинских тиктокеров «взбесил всю Турцию».

Как сообщает портал 100TV, что после критики аккаунт, на котором появилась данная публикация, был удален.