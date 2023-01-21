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НовостиВ мире21 января 2023 5:11

Турок разозлили слова украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами

100TV: Турок разозлили слова украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Турок разозлили слова украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами

Турок разозлили слова украинцев об Анталье, назвавших местных жителей иностранцами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео украинских тиктокеров об Анталье вызвало критику у турок. Об этом пишет местный портал 100TV.

Как передает портал 100TV, в «скандальном» видеоролике была показана группа украинских граждан, а сам ролик был подписан: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье». Отмечается, что данная публикация вызвала резкую критику как в самой Анталье, так и по всей Турции.

Уточняется, что после начала специальной военной операции России на Украине множество украинских граждан оказались в Турции, многие из которых поселились в Анталье и ее окрестностях. Отмечается, что местные жители оказали гостеприимство, поэтому видеоролик украинских тиктокеров «взбесил всю Турцию».

Как сообщает портал 100TV, что после критики аккаунт, на котором появилась данная публикация, был удален.