Немецкая полиция выгнала трех украинских беженок из приюта среди ночи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая полиция среди ночи выгнала трех украинских беженок из приюта для мигрантов, расположенный в Гамбурге. Об этом пишет издание Die Tageszeitung со ссылкой на историю одной из потерпевших.

Как заявила 32-летняя беженка, данный инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. По ее словам, вечером одна из соседок поругалась с другой женщиной, после чего в их палатку без какого-либо предупреждения «ворвалась» служба безопасности, в том числе начальник охраны приюта, а позже прибыла полиция.

Правоохранительные органы выгнали трех женщин на улицу, объяснив произошедшее дракой, а охранники не стали впускать их обратно. Как рассказала женщина, им пришлось ночевать в местном парке, а обратно их впустили только утром.

В статье die Tageszeitung отмечается, что произошедшие оставило «горькие воспоминания» у украинок, который были участницами инцидента.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что двое польских граждан избили семью украинских беженцев, потребовав вернуться на родину.