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НовостиЭкономика21 января 2023 5:42

Страны Запада собираются пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть

Минфин США: страны Запада пересмотрят уровень потолка цен на российскую нефть с учетом рынка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Страны Запада собираются пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть

Страны Запада собираются пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть

Фото: REUTERS

Вашингтон совместно с союзниками в марте 2023 года проведут оценку соответствия потолка цен на российскую нефть текущим условиям рынка. Такое заявление сделало Министерство финансов США.

Замминистра финансов США Уолли Адейомо в пятницу, 20 января, провел виртуальную встречу с коллегами из стран, принявших механизм потолка цен на российскую нефть.

Как говорится в заявлении американского ведомства, заместители министров финансов дали согласие на проведение в марте этого года ревизии уровня ценового потолка на российскую нефть. «Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках», - отмечают в министерстве.

Напомним, веденный в декабре 2022 года потолок на российскую нефть, экспортируемую морским путем, составляет на данный момент 60 долларов за баррель. Как писал сайт KP.RU, в Кремле скептически оценили попытки подсчитать убытки от ценового потолка в отношении российской нефти, указав на то, что пока страна не сталкивалась с подобными ограничениями.