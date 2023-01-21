Страны Запада собираются пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть Фото: REUTERS

Вашингтон совместно с союзниками в марте 2023 года проведут оценку соответствия потолка цен на российскую нефть текущим условиям рынка. Такое заявление сделало Министерство финансов США.

Замминистра финансов США Уолли Адейомо в пятницу, 20 января, провел виртуальную встречу с коллегами из стран, принявших механизм потолка цен на российскую нефть.

Как говорится в заявлении американского ведомства, заместители министров финансов дали согласие на проведение в марте этого года ревизии уровня ценового потолка на российскую нефть. «Это позволит коалиции принять в расчет развитие ситуации на глобальных рынках», - отмечают в министерстве.

Напомним, веденный в декабре 2022 года потолок на российскую нефть, экспортируемую морским путем, составляет на данный момент 60 долларов за баррель. Как писал сайт KP.RU, в Кремле скептически оценили попытки подсчитать убытки от ценового потолка в отношении российской нефти, указав на то, что пока страна не сталкивалась с подобными ограничениями.