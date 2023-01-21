Российские войска перешли к наступлению в Запорожской области и выбили ВСУ из ряда районов Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации перешли в наступление в Запорожской области, где выбили из ряда районов украинские войска. Об этом пишет «Русская весна».

Как сообщается, под оперативный контроль российских войск взяты четыре населенных пункта, которые расположены в районе города Орехов. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались остановить продвижение ВС России огнем артиллерии, однако были отбиты.

Напомним, накануне член главного совета администрации региона, руководитель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области боевые действия идут почти по всей линии соприкосновения. По его словам, украинским военным все сложнее удерживать позиции в противостоянии с российскими войсками, которые для которых ход боевых действий в регионе весьма успешен. Он также сообщил, что ВС России продвинулись на семь километров в Запорожском направлении.