Самолет рейса Москва - Гоа перенаправили в Узбекистан из-за угрозы взрыва Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский самолет авиакомпании компании Azur Air, летевший рейсом Москва - Гоа, был перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом в субботу, 21 января 2023 года, сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии.

«Рейс AZV2463 перенаправлен в Узбекистан после того, как поступила угроза его минирования», - приводит ТАСС заявление, сделанное сотрудником ведомства.

Напомним, 9 января 2023 года, пассажирский самолет этой же авиакомпании, летевший по тому же направлению Москва – Гоа, экстренно посадили в индийском штате Гуджарат. Как сообщил сотрудник Министерства гражданской авиации Индии, это было сделано после сообщения о мине на борту. Через пару дней, 11 января, анонимные сообщения о «минировании» получили все торговые центры Москвы.