Минюст США обвинил россиянина и британца в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиций США предъявило обвинения в обходе антироссийских санкционных ограничений, а также отмывании средств имеющему российское гражданство бизнесмену Владиславу Осипову. Аналогичные обвинения предъявили британцу Ричарду Мастерсу. Об этом сказано на сайте американского ведомства.

Как сообщается, Вашингтон потребовал от властей Испании ареста россиянина с целью экстрадиции, для чего уже выдан ордер. «Обвиняют в заговоре с целью обмана США и совершении преступлений против страны, нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и отмывании денег», - сказано в заявлении министерства.

Отмечается, что двух бизнесменов обвиняют в попытке вывести из-под санкционных ограничений яхту российского миллиардера Виктора Вексельберга, а также в заговоре для обмана американских властей. В обвинительном заключении Минюста США приводятся слова специального агента из местного отделения ФБР в Миннеаполисе, который заявляет, что россиянин и британец использовали разные методы для маскировки права собственности на моторную яхту Tango, нарушая законодательства США.

По данным министерства, Осипов работал на высоких должностях в разных компаниях Вексельберга, а Мастерс был главой компании по управлению яхтами в испанском Пальма-де-Майорка. Минюст США заявляет, что после того, как Вексельберг попал в «черный список» в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление Tango, вступив тем самым в сговор с другими для избежания американских санкций.