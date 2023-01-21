В Британии назвали главный страх Зеленского, связанный с Путиным Фото: REUTERS

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали новый призыв украинского президента Владимира Зеленского по поводу поставки Киеву больше танков.

«Мне кажется, что главный страх Зеленского - это проиграть конфликт с Россией и Путиным из-за нехватки техники», - написал один из читателей.

Другой читатель заявил, что настало время мирных переговоров для того, «чтобы положить конец этому разрушительному безумию».

«Он не остановится, пока НАТО не втянут в полномасштабный конфликт с Россией», - заявил еще один комментатор.

«Надоело, что наши налоги идут на конфликт, который нас не должен касаться», - написал другой, отметив, что украинский лидер «всегда просит оружие, но никогда не доволен тем, что получает».

Еще один комментатор отметил, что «в последний раз, когда Германия направила танки против русских, их танки оказались в Берлине».

Напомним, как сообщалось союзники Берлина так и не смогли уговорить немецкие власти в необходимости поставок Киеву тяжелых танков Leopard. Незадолго до этого вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек сказал о том, что Германии проще поставить Украине танки, если первыми танки передадут США, указывая при этом на историческое прошлое страны.