Анкара отменила визит в Турцию министра обороны Швеции после демонстраций в Стокгольме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие власти приняли решение отменить намеченный на следующую пятницу, 27 января, визит в республику министра обороны Швеции Пола Йонсона после антитурецких демонстраций в Стокгольме. Об этом в субботу, 21 января, заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам встречи глав военных ведомств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

«С сожалением наблюдаем, что в результате этих отвратительных действий против нашего президента и Турции не было принято никаких мер. Поэтому на данный момент важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения», - сказал глава турецкого венного ведомства.

Сообщается, что сторонники Рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической, получили разрешение полиции Швеции на проведение демонстрации перед посольством Турции в Стокгольме.

Напомним, накануне министр национальной обороны Турции сказал о том, что Швеция и Финляндия не выполняют обязательства перед Анкарой по НАТО, отметив также, что турецкие власти решительно осуждают акцию сторонников террористической организации.