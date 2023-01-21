Французский политик Филиппо обвинил США в желании развязать мировую войну в Европе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо выступил с обвинениями в адрес США. По его мнению, Америка хочет развязать мировую войну в Европе.

- Под давлением американских ястребов страны ЕС впадают в полное беспамятство в отношении поставок все более тяжелого оружия (президенту Украины Владимиру) Зеленскому... Американские ястребы хотят мировой войны в Европе, - написал политик в посте в своем Twitter.

При этом он добавил, что отметил, что французский лидер Эмманюэль Макрон, возможно, отправит на Украину танки Leclerc.

Накануне издание Politico сообщало, что Франция обсуждает вариант поставить Киеву танки Leclerc, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. А до этого глава Минобороны страны Себастьян Лекорню заявил, что Париж не будет поставлять Киеву танки Leclerc, поскольку Вооруженные силы Украины не справятся с их починкой.