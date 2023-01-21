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НовостиОбщество21 января 2023 7:55

В "Росэнергоатоме" заявили, что Россия располагает резервом кадров для Запорожской АЭС

Самым главным советник гендиректора назвал обеспечение ядерной безопасности
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В "Росэнергоатоме" заявили, что Россия располагает резервом кадров для Запорожской АЭС

В "Росэнергоатоме" заявили, что Россия располагает резервом кадров для Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У концерна «Росэнергоатом» на данный момент достаточно кадрового резерва для замещения всех позиций на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Такое заявление сделал советник генерального директора предприятия Ренат Карчаа, но подчеркнул, что на сегодняшний день данной необходимости в кадрах нет.

«Мы исходим из приоритета обеспечения ядерной безопасности, и поэтому бесконечно долго мы ждать не можем», - приводит РИА Новости заявление, сделанное советником гендиректора «Росэнергоатома».

Карчаа отметил, что с учетом ряда текущих сложностей «долго терпеть такое положение дел не представляется возможным», подчеркнув, что на данный момент «есть достаточный кадровый резерв для замещения всех позиций на атомной станции». Самым главным советник гендиректора назвал обеспечение ядерной безопасности.

Напомним, Карчаа также рассказал о том, что Украина по телефону занимается вербовкой персонала Запорожской АЭС.