В России выявлено 6 014 новых случаев заражения коронавирусом 21 января 2023 года Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 6 014 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом, в субботу, 21 января 2023 года, сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным, представленным Оперативным штабом, за прошедшие сутки было подтверждено 43 летальных исхода, а выписано в связи с выздоровлением 4 586 человек, что на 2,4% меньше по сравнению с минувшей пятницей, 20 января. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 834 человека, что на 0,4% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на субботу, 21 января 2023 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа за все время пандемии в России выросло до 21 888 428. Жертвами COVID-19 стало 394 653 человека, а из больниц выписали 21 302 505 пациентов.