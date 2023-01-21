Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в Telegram с 1 марта 2023 года Фото: REUTERS

Сервис Telegram входит в число иностранных мессенджеров, который не подлежащих интеграции с банками, поэтому с 1 марта 2023 года передача платежной информации, а также персональных данных через него будет ограничена для ряда организаций. Об этом в субботу, 21 января, сообщил Роскомнадзор.

«В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», - приводит РИА Новости заявление ведомства.

В перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на российской территории, Telegram включен 22 ноября 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе, 13 января, россияне подверглись самой массовой фишинговой атаке в истории Telegram. Как отмечалось, предыдущие атаки носили более локальный характер, а также «были намного проще организованы в техническом отношении». Незадолго до этого о новом типе мошенничества в Telegram предупредили в Kaspersky, где рассказали, что злоумышленники крадут аккаунты пользователей с помощью голосования.