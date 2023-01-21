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НовостиОбщество21 января 2023 8:56

В Кемерове после капремонта открылся ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса

Глава региона Сергей Цивилев поблагодарил добровольцев за работу
Ксения БОГДАНОВА
Центр был создан в 2019 году, сегодня он объединяет более тысячи добровольцев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Центр был создан в 2019 году, сегодня он объединяет более тысячи добровольцев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кемерове после капремонта открылся ресурсный центр студенческого корпуса спасателей Кузбасса. Центр был создан в 2019 году, сегодня он объединяет 12 отрядов – более тысячи добровольцев. В обновленном помещении на улице Ленина появились комфортные комнаты для тренировок и отдыха. С открытием центра спасателей поздравил глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Наши добровольцы работают на благо кузбассовцев, оказывают людям помощь: психологическую, медицинскую, гуманитарную. Вы помогаете и жителям нашего региона, и жителям ДНР, ЛНР, спасаете жизни, приходите на выручку в нужную минуту. Убежден, что взаимодействие органов власти и волонтерских организаций - важная составляющая, которая поможет сделать необходимую общественную работу более динамичной и привлечет дополнительные ресурсы», - отметил губернатор.

Спасатели продемонстрировали работу сводной группы добровольцев, выезжающей на ЧС и аварийные работы. Кроме того, волонтеры участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.