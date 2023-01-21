Минобороны России показало работу «Аллигаторов» в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ показало видео работы ударных вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и Ми-28 («Ночной охотник») Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующие кадры российское военное ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Военное ведомство отмечает, что российские летчики выполнили боевые вылеты, во время которых запустили управляемые авиационные ракеты по украинской военной технике. Как сообщает министерств, «в результате боевого применения» уничтожили легкобронированную технику, а также танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, сегодня, 21 января, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации области Владимир Рогов сообщил о взломе первой линии обороны украинских войск на отдельных участках фронта в Запорожской области, подчеркнув, что активные боевые действия продолжаются.