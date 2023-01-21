МИД России отреагировал на блокировку счетов RT France Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва ответит на решение о блокировке счетов RT France. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ, отметив, что ответные меры будут направлены на французские средства массовой информации в России,

«Блокировка счетов RT France приведёт к ответным мерам в отношении французских СМИ в России … Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», - приводит РИА Новости заявление российского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее, в пятницу, 20 января, стало известно, что во Франции заблокировали счета RT France. Как сообщила руководитель редакции Ксения Федорова, банки сделали это по распоряжению французских властей, отметив, что такое решение, фактически парализующие деятельность редакции, было принято, несмотря на то что RT France имеет право работать во Франции и не фигурирует в девятом пакете санкций, на который ссылаются французские власти.