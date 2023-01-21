В МИД России не наблюдают нормализации экспорта сельхозпродукции при помощи ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нормализация экспорта российской сельхозпродукции, а также удобрений при помощи Организации Объединенных Наций (ООН) не наблюдается. Об этом сказано в распространенном в субботу, 21 января, сообщении Министерства иностранных дел РФ.

«Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, «под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев», указав также на то, что сейчас «обслуживаются экономические интересы бенефициаров» из западных стран. Кроме того, в министерстве указали на подтасовку и искажение фактов.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ заявило, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию для того, чтобы дискредитировать действия Москвы по зерновой сделке и обвинить российскую сторону в создании «дефицита продовольствия» на Украине.