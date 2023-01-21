СБУ проводит в Киеве контрразведывательные мероприятия для усиления защиты объектов критической инфраструктуры Фото: REUTERS

21 января Служба безопасности Украины (СБУ) начала проводить контрразведывательные мероприятия на территории Деснянского района в Киеве. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что такие мероприятия в украинской столице необходимы для усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

- Цель проводимых контрразведывательных мероприятий на территории Деснянского района столицы - усиление контрдиверсионной защиты объектов критической инфраструктуры и повышение безопасности граждан, - сказано в сообщении СБУ.

Также там уточнили, что из-за этого в этом районе города возможны ограничения прохода и проезда по улицам района, украинцев могут остановить для проверки документов, а автомобилистов предупредили о возможном досмотре машин.

Ране сообщалось, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Местные журналисты утверждают, что работала система противовоздушной обороны, при этом с уточнением об отсутствии официального подтверждения данной информации. Жителям украинской столицы тогда рекомендовано не покидать укрытий.